Ricky Gervais steekt de draak met omstreden aanpassingen boeken Roald Dahl

„Dit ben ik die zich afvraagt of ze de woorden die ik in mijn werk heb gebruikt zullen veranderen nadat ik dood ben, om zo de mensen te sparen die zwak en snel beledigd zijn”, schrijft Gervais bij een foto van zichzelf. „Woorden als ’dik’ en ’lelijk’. En ’kut’ en ’neuken’. En ’dikke, lelijke, hebzuchtige, zielige, kleine, stomme klootzak’. Dat soort dingen.”

Tekst gaat verder onder de tweets.

In de Britse boeken van Roald Dahl werden door de uitgever honderden passages gewijzigd zodat „iedereen kan genieten” van het werk van de auteur. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory niet langer ’dik’ maar ’enorm’, zijn Oempa Loempa’s in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits de vrouwelijke hoofdpersoon niet meer omschreven als ’lelijk’. Nadat de uitgever een storm van kritiek over zich heen had gekregen over de aanpassingen, werd besloten ook de boeken met de originele teksten uit te blijven brengen. Lezers kunnen zo kiezen aan welke versie ze de voorkeur geven, stelde de uitgever.