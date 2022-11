Premium Het beste van De Telegraaf

Beau van Erven Dorens ontvangt nieuwe duo’s: ’Bij Monica Geuze en Martijn Krabbé ontstond er echt iets’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

De uitdaging van Beau van Erven Dorens is om nog eens zo’n bijzonder moment tot stand te brengen als toen Herman Brood en Majoor Bosshardt elkaar troffen in Villa Felderhof. „Die twee vonden elkaar”, zegt hij. Zelf was hij gastheer bij gedenkwaardige ontmoetingen in de serie Lago di Beau zoals die tussen Miljuschka Witzenhausen en Nick Schilder. Ook in Isola di Beau vindt een niet alledaagse rendez-vous plaats tussen Matthijs de Ligt en Diederik Ebbinge, en ook tussen Monica Geuze en Martijn Krabbé.