Megan Fox laat tatoeage van naam ex bedekken

Fox heeft nu een tatoeage van een slang en bloemen op de zijkant van haar bekken, de plek waar eerst de naam van haar ex-man Green stond. De tatoeëerder die de tatoeage heeft gezet schrijft op Instagram: „Ik was in staat om de oude tatoeage volledig te verbergen onder de nieuwe slang en bloemen die ze wilde... erg dankbaar voor alle kansen die tatoeëren me heeft gegeven en alle coole mensen die ik onderweg heb ontmoet”.

De Transformers-actrice was van 2010 tot 2021 getrouwd met Green. De actrice en acteur hebben samen drie zoons: de 10-jarige Noah, de 9-jarige Bodhi en de 6-jarige Journey. In 2020 ontmoette Fox de rapper en acteur Machine Gun Kelly. Het stel verloofde zich in 2022.