Vrouwen bij BBC pikken het niet meer: ’Man verdient 6x zo veel’

Die kwam erachter dat een mannelijke collega, Jeremy Vine, voor wat haar betreft hetzelfde werk zes keer zo veel verdiende. Ahmed eist nu omgerekend ruim 800.000 euro achterstallig salaris van de BBC.

Ahmed zegt dat zij 440 pond per aflevering kreeg voor het presenteren van Newswatch, terwijl Vine drieduizend pond per aflevering kreeg voor het presenteren van Points of View, een vergelijkbare show. Het juridische team van BBC stelt dat de twee presentatoren niet hetzelfde werk deden.

De vereninging van journalisten, de NUJ, beschreef de kloof bij BBC in salarissen van mannen en vrouwen als ’monumentaal’. Volgens hen ging het salaris van Vine overigens wel terug naar 1300 pond in januari 2018. Hij verliet het programma vervolgens in juli van dat jaar.

Uit de gerechtelijke stukken blijkt nu dat meer dan honderd vrouwelijke collega’s zich bij de zaak hebben aangesloten en bij de omroep hebben geklaagd.