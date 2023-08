Drew Barrymore vlucht van podium vanwege roepende man in zaal

Op het moment dat de man begint te roepen is Barrymore voor een volle zaal in gesprek met muzikante Reneé Rapp. „Je weet wie ik ben!”, klinkt het opeens. „Ik moet je zien als je in New York bent.. oke!” Dan lijkt hij richting het podium te komen en wordt Barrymore weggevoerd, zo is te zien in de video.

Een woordvoerder van de locatie vertelde aan Fox News dat de man een kaartje had en daarom binnen kon komen. „Toen hij naar voren kwam, dacht de bewaker dat hij ergens wilde gaan zitten, maar toen begon hij opeens te schreeuwen”, stelde de woordvoerder. De bewaker zou de man vervolgens vastgepakt hebben en naar de dichtstbijzijnde uitgang hebben gebracht.

Barrymore en Rapp zouden zo’n tien minuten backstage hebben doorgebracht voordat zij weer ten tonele verschenen. Het gesprek zou daarna doorgegaan zijn waar het gebleven was. Het is vooralsnog niet bekend wie de roepende man was en wat hij van de actrice wilde.