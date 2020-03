Verblijf Thaise koning in Beieren wekt verbazing bij Duitsers

Ⓒ EPA

De Thaise koning Vajiralongkorn doet stof opwaaien in Duitsland vanwege zijn verblijf in een luxehotel. Alle hotels in Duitsland zijn vanwege de coronacrisis voor toeristen gesloten, maar de Thaise monarch verblijft met zijn gevolg wel in het viersterren Grand Hotel Sonnenbichl in het wintersportoord Garmisch-Partenkirchen.