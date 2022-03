Youp blij met arrestatie Sywert: ’Voor straf in gevangenis naar Lil Kleine luisteren’

Ⓒ ANP/HH

Youp van ’t Hek is blij dat ondernemer Sywert van Lienden maandag is opgepakt in het onderzoek naar de mondkapjesdeal. „Het is nu belangrijk wat er gevonden wordt. Dat is nu aan het Openbaar Ministerie en daarna aan de rechter”, weet de cabaretier, die zich vaak heeft uitgesproken tegen Van Lienden, maandagavond in Jinek.