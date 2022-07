Linda de Mol en Jeroen Rietbergen niet terug bij elkaar

Dinsdag schreef Yvonne Coldeweijer, die achter het zogenoemde juicekanaal zit, dat ze een ’scoop’ te pakken had. „Lin en Vieze Jeroentje zijn weer samen!”, schreef ze. Dat nieuws is volgens de manager van Linda ’niet juist.’

Jeroen werd in januari beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland, waar Rietbergen bandleider was. Hij erkende dat hij eerder ’relaties van seksuele aard’ had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. Linda besloot haar relatie met de muzikant te beëindigen.