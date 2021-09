Davina Michelle en Armin van Buuren brengen single uit

De zangers en de wereldberoemde dj zijn geen onbekenden van elkaar. In 2019 hadden ze samen met Marco Borsato een hit met het liedje Hoe het danst. Dat was voor de twee artiesten de aanleiding om nog eens samen te werken. „Dat nummer met Marco was voor onze allebei een uitstapje van wat we normaal doen. Maar we wilden wel graag nog eens samenwerken.”, vertelt Armin in de studio van Qmusic. Hold on was volgens Davina Michelle dan ook zo geschreven. „Ik ben ontzettend trots op het resultaat. Onze werelden komen heel goed samen”, aldus de Rotterdamse.

Hold On is een pop-dancenummer, dat volgens de Nederlandse artiesten gaat over volharding en kracht. Over een paar weken komt het nummer ook als een club mix uit. Davina Michelle zal het nummer eind deze maand in ieder geval live zingen tijdens Armins soloshow in Roemenië.