RTL-special van John van den Heuvel over moord op Tob Cohen

John van den Heuvel was afgelopen week in Nairobi met de zus van de vermiste Tob Cohen omdat zij de rechtszaak wilde bijwonen tegen zijn van moord verdachte vrouw. Ⓒ RTL

RTL 4 komt maandagavond met een ingelaste special over Tob Cohen, gemaakt door John van den Heuvel die momenteel in Kenia is.