Marco van Basten publiceert biografie

„Ik voel dat dit een goed moment is om mijn verhaal te vertellen”, stelt Van Basten in een persbericht. „Mijn waarheid. Het verhaal dat ik nog nooit verteld heb. Ik zal ook niemand sparen. Mezelf zeker niet. De tijd is rijp.”

In Basta komt zijn jeugd en familie aan bod, Ajax, het EK ’88, de gekte in Italië en het pijnlijke verhaal van de enkel. Hij vertelt over onvoorstelbare financiële ellende, de relatie met Johan Cruijff, zijn periode als trainer en nog veel meer. De verhalen zijn gelardeerd met nog nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal.