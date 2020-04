Matthijs van Nieuwkerk wordt opa; dochter zwanger

Ze is daarmee de opvolgster van Roberta Pagnier, die dit programma het voorgaande seizoen presenteerde. Van Nieuwkerk presenteerde al een soortgelijk programma op de zender 24 Kitchen.

Ze gaat op Net5 de kijker laten zien hoe je makkelijke en gevarieerde maaltijden bereidt. Ook geeft ze in het programma handige tips voor snijden, bereiden, bewaren, koken met kinderen en minder verspillen. Jet kookt vooral variaties op klassieke gerechten van het seizoen, zoals een stamppot met paksoi in plaats van andijvie. Of spaghetti met asperges, meldt de zender.

De dochter van Matthijs van Nieuwkerk, die zichzelf een ’freestyle kok’ noemt, geeft suggesties hoe je op een snelle en luchtige manier eten kookt: „Ik laat je zien dat koken vooral ook leuk is en dat je geen chef-kok hoeft te zijn om dagelijks zelf de keuken in te duiken en steeds wat nieuws op tafel te toveren. Mijn advies is houd het simpel, kook niet met te veel ingrediënten. En plan vooruit, dat scheelt denkwerk.”

Zelf heeft ze sinds ze zwanger is, behoorlijke vreetbuien, vertelde ze aan Linda. „Zeker de eerste drie maanden heb ik pizza, pasta en tosti’s gegeten alsof mijn leven er vanaf hing.”

Wat eten we is vanaf dinsdag 5 mei dagelijks rond 17.10 uur te zien bij Net5.