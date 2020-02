Doutzen uit slaap gehouden door seksende buren

Met een onthutst gezicht filmt Doutzen haar nachtelijke avontuur op Instagram. „Dit is al een tijdje aan de gang”, schrijft ze bij de video, doelend op het stel in de hotelkamer naast die van haar. Op de achtergrond is duidelijk te horen dat de vrouw actief participeert in de vrijage.

„Kunnen jullie het horen?”, vraagt het model haar volgers. „Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Het houdt niet op... Vindt ze het fijn, of? Oh, mijn god, ik ben echt een pervers.” Lachend: „Het maakt me eenzaam.”

Zelfs wanneer het decor verandert, Doutzen ligt inmiddels in bed, blijft het lied der liefde doorklinken. „Mijn god, ik zou nu best wel willen slapen”, verzucht ze. „Ze zijn nog steeds niet klaar. De dingen die je ’s nachts wakker houden...” Maar uiteindelijk kan Doutzen er ook wel om lachen: „Ondanks alles ben ik blij voor haar.”