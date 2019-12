Kindmodel Summer de Snoo (10) scoort filmrol

Hoewel pas tien jaar oud, lijkt Summer de Snoo nu al van alle markten thuis. Zo scoort ze klus na klus als model, wordt ze momenteel gevolgd voor een documentaire waarvoor ze zaterdag zelfs naar Los Angeles vliegt, heeft ze inmiddels haar eigen YouTube-kanaal én heeft ze een hoofdrol te pakken in een speelfilm.

In het voorjaar van 2020 vliegt De Snoo naar Sardinië voor de opnames van de film Noir, van de Italiaanse regisseur Michele Salimbeni. Maar ook in januari is het kindmodel al in Italië te vinden. Het merk Guess heeft namelijk grote plannen met het meisje en wil een shoot met haar doen in de laars van Europa. Ook het luxemerk Mischka Aoki heeft de jonge Summer ontdekt en heeft haar gevraagd het gezicht te worden van het merk.

Het moge duidelijk zijn, het gaat Summer de Snoo voor de wind. En hoewel ze er vorig jaar nog van droomde naar het buitenland te verhuizen, lijkt die wens nu van de baan. „Dit is mijn stadje, waar ik ben geboren. Ik vind het leuk hier”, vertelde ze onlangs nog aan Radio Rijnmond.