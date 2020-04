Grote sterren aanwezig tijdens online-afstudeerfeest

Het online-evenement vindt plaats op 15 mei en is live te volgen via Facebook Watch. Oprah opent de show met een praatje, gevolgd door een optreden van Miley Cyrus. Aan de line-up worden de komende weken nog artiesten toegevoegd.

Het evenement duurt een paar uur en komt ook in delen online op Instagram. In alle vijftig staten worden universiteiten en scholen in het zonnetje gezet en zoals bij een ’echte’ afstudeershow worden individuele studenten toegesproken door decanen en afdelingsleiders en deelt men filmpjes en foto’s van de geslaagden. In aanloop naar 15 mei komen de sociale platforms met nieuwe technische snufjes waarmee afgestudeerden en hun vrienden en familie na de ceremonie digitaal feest kunnen vieren met elkaar.

„Dit is een bittere tijd voor de klas van 2020”, schrijft Facebook. „Hun afstuderen zal niet de dag zijn die ze zich hadden voorgesteld - geen optochten, geen diploma-uitreiking, geen feestjes. Maar afstuderen is een enorme prestatie en het waard om bij stil te staan, zelfs in deze omstandigheden.”