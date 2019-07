PVV Rotterdam: ’Madonna mag stad niet in bij Songfestival’

Dat maakt PVV-fractievoorzitter Maurice Meeuwissen bekend op Twitter. Daar deelt hij de motie die de fractie heeft ingediend en die gebaseerd is op Madonna’s actie tijdens het Eurovisiesongfestival 2019. Zij kwam toen met een Palestijnse vlag, ’symbool van de omverwerping van de staat Israël’, op het podium tijdens haar optreden.

De partij is bang dat ’dergelijke acties’ van Madonna ’een groot risico vormen voor de openbare orde en veiligheid’. Ze nemen daarbij in overweging dat ’de laatste jaren het antisemitisme in Rotterdam verder toeneemt en dit door mogelijke acties van Madonna extra kan worden aangewakkerd’.

Over de motie wordt vandaag gestemd in de gemeenteraad van Rotterdam. Het is overigens nog de vraag of het Songfestival daadwerkelijk in Rotterdam zal plaatsvinden. Ook Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Maastricht zijn nog in de race.

