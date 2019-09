’Hustlers’: Robin Hood op stilettohakken

Haar artikel werd gepubliceerd in New York Magazine waarna het op de radar van Hollywood kwam. Regisseur/scenarist Lorene Scafaria bewerkte deze smeuïge hisorie tot het misdaaddrama Hustlers.

Als de dansende animeerdame Ramona (Jennifer Lopez) optreedt, regent het dollars. Letterlijk. Want in nachtclub Hustler is zij de grootste attractie en dus trekken de gladjakkers van Wall Street maar wat graag de portemonnee om hun waardering te tonen. Dan breekt de kredietcrisis uit en mijden de beursbengels het nachtelijke uitgaansleven. Ramona verzint een plan: ’fishing’. Met collega’s hengelt ze oude klanten naar lege stripclubs waar ze hen drogeren en hun creditcard leegtrekken.

Paaldanstraining

Voor Hustlers volgde Jennifer Lopez maandenlang intensieve paaldanstraining. Dat loonde, want ze overtuigt volledig als Ramona, de verleidelijke Robin Hood op stilettohakken. „Die beursklojo’s hebben van iedereen gestolen, nu jatten we ons geld terug.”

Jammer is wel dat Lopez verzeild is geraakt in een verhaal dat alle kanten opzwabbert. Mikte Scafaria op een vermakelijke, vrouwelijke oplichtersfilm als Ocean’s eight? Of had zij een verbeterde dramaversie van Showgirls voor ogen? Regisseur Martin Scorsese – die voor de film bedankte – had er na zijn Casino en The wolf of Wall Street allicht een strakker en rauwer epos van gemaakt. Dat Hustlers uiteindelijk toch de moeite is, is te danken aan het waargebeurde bronmateriaal en aan de fysieke én psychische verleidingsacrobatiek van La Lopez.

✭✭✭