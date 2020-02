Ernst Daniël: ’OPERA zingen kan ik niet meer…’

Ernst Daniël Smid is, na zijn knieoperatie, weer aan de betere hand. ,,Ik heb me wel flinke zorgen gemaakt.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

ERNST DANIËL SMID heeft hem geknepen voor een zware medische ingreep die hij onlangs heeft ondergaan. De zanger, die ook aan Parkinson lijdt, had zelfs al afscheid van zijn dierbaren genomen, voor het geval er wat mis zou gaan. In gesprek met PRIVÉ, dat emotioneel wordt als het gaat over het niet meer kunnen zingen van operarepertoire, vertelt hij nu hoe het nu met hem gaat…