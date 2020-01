Céline Dion eert jarige zoon

„Mijn lieve René-Charles, Ik ben zo trots op de manier hoe jij je in het leven gedraagt. Je bent een echte gentlemen, en ik wil dat je weet dat de steun van je vader je bijstaat en beschermt … net als die van mij”, schrijft de zangeres op Instagram.

Céline vervolgt: „Blijf de beste versie van jezelf… sterk, gepassioneerd en wijs, terwijl je al je dromen in het leven nastreeft – the sky is the limit! En bovenal, veel plezier! …. Jouw geluk is mijn geluk. Ik hou zoveel van je, mijn lieve zoon! Mam xx”

Volgers van de zangeres reageren massaal met emoticons en felicitaties.

Bekijk ook: De ONGEKENDE hoeveelheid TRAGIEK in het leven van Céline Dion