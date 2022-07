Prins George voor het eerst in koninklijke box op Wimbledon

Onder luid gejuich van de aanwezige tennisfans nam George plaats op zijn stoel in de royal box. De kleine prins is net als zijn vader gekleed in een pak met stropdas. Moeder Catherine draagt een donkerblauwe jurk met witte stippen.

Vorig jaar was George, in gezelschap van zijn ouders, onder meer al tijdens de finale van het Europees Kampioenschap voetbal te zien. Toen zagen George, William en Catherine op Wembley hoe Engeland na strafschoppen verloor van Italië.

Novak Djokovic heeft onder toeziend oog van de hertog en hertogin van Cambridge en hun zoon prins George Wimbledon gewonnen. De Serviër won in vier sets de finale van het tennistoernooi van de Australiër Nick Kyrgios.

Gouden bokaal

Uit handen van Catherine, beschermvrouwe van de tennisvereniging All England Lawn Tennis and Croquet Club uit Wimbledon, kreeg Djokovic de gouden bokaal uitgereikt die hij daarna aan de fans op het Centre Court toonde. Even daarvoor kreeg verliezend finalist Kyrgios de tweede prijs uit handen van Catherine.