Zijn zij de nieuwe BRANGELINA?

De film Mr. & Mrs. Smith zorgde in 2004 voor een van de schokkendste showbizzsoaps die de wereld tot dan toe had meegemaakt. Op de set werden tegenspelers ANGELINA JOLIE en BRAD PITT verliefd op elkaar, JENNIFER ANISTON - destijds Brads vrouw - daarmee in rouw achterlatend. Inmiddels is er een remake van de film in de maak, en het zou zo maar kunnen dat de geschiedenis zich zal gaan herhalen...