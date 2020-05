Guns N’ Roses blaast Europese tour officieel af

Vanwege de coronacrisis is er een streep door de vijftien concerten gezet. „We willen onze fans, crew en band veilig houden”, zo staat in een statement. De rockband hoopt op een later moment alsnog naar Europa te komen.

Guns N’ Roses zou ook naar Nederland komen, maar als onderdeel van de line-up van Pinkpop. Al eerder werd duidelijk dat het festival dit jaar niet door kan gaan.