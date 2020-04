Streetlab terug met YouTube-serie

Waar de heren in hun televisieserie de straat op gingen voor sociale experimenten, doen ze dat in Off the Streetlab vanuit huis. Zo zijn ze te zien via schermen vanuit hun woonkamers en gaan ze uitdagingen met elkaar aan.

Volgens Daan gaat het weer om ’bijzondere experimenten’. „Ik hoop dat we hiermee wat vrolijkheid in de huiskamers kunnen brengen en dat we laten zien dat je ondanks het thuiszitten, toch met elkaar in contact kan blijven.”

Streetlab was van 2014 tot en met 2018 te zien op televisie. Vorig jaar keerden de mannen terug met een eenmalige uitzending op YouTube waarbij ze 24 uur live te zien waren.