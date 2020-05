Ahoy schuift weer met evenementen voor Songfestival

„We wisten natuurlijk dat dit er mogelijk aan zat te komen dus er was al contact”, aldus de woordvoerster. Volgens haar gaat het om enkele evenementen en opties, die in goed overleg worden verplaatst of geannuleerd. Zo gaat ook in 2021 de Nacht van Oranje, een jaarlijks terugkerend festijn met volkszangers op de avond voor Koningsdag, niet door.

Naar verwachting vindt het Songfestival volgend jaar in de tweede of derde week van mei plaats. Dit jaar zou het evenement eigenlijk afgelopen zaterdag plaatshebben, maar dat ging door de coronacrisis niet door. De opbouw daarvoor zou begin april beginnen.

Opbouw

Volgend jaar start de opbouw waarschijnlijk rond dezelfde tijd. In de agenda van Rotterdam Ahoy staat voor 10 april nog wel de finale van de Korfbal League, maar dat is volgens de zegsvrouw geen probleem. „Er moeten verschillende ruimtes worden opgebouwd. De arena volgt dan later.”

Zaterdag werd aan het slot van de alternatieve Songfestivaltelevisieshow Eurovision: Europe Shine a Light bekendgemaakt dat er definitief groen licht is om het Songfestival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren.