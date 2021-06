’Jennifer Lawrence in Once upon a time in Hollywood werkte niet’

„In het begin, tijdens de preproductie van Once Upon A Time In Hollywood, flirtte ik een beetje met het idee om Jennifer Lawrence de rol van Squeaky te geven”, vertelt de regisseur. Squeaky maakte deel uit van de Manson-familie, de groep die de moord op de Amerikaanse actrice Sharon Tate op hun geweten heeft. „Ze wilde het heel graag doen, maar het werkte niet helemaal”, vertelt Tarantino.

Fans dachten al langer dat Lawrence in de race was voor een rol in de film, specifiek die van Tate. Maar dat laatste blijkt dus niet het geval. Het ging om de rol van Squeaky, aldus Tarantino. Tate werd uiteindelijk gespeeld door Margot Robbie.

Once Upon A Time in Hollywood is een Tarantino-film uit 2019 met in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie. De film won onder andere twee Oscars, een BAFTA en drie Golden Globes.