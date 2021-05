Jaap Jongbloed na stekker uit Opgelicht?!: ’Ik snap er helemaal niks meer van’

„Een kerntaak van de publieke omroep is om vanuit een journalistieke basis kijkers voor te lichten. Met Opgelicht?! doen we dat”, reageert Jongbloed, die het programma sinds 2016 presenteert, tegen het ANP. „We waarschuwen mensen, leggen dingen bloot. Veel zaken gaan we met de politie achteraan, of wij dwingen ze om ergens onderzoek naar te doen. Ik denk oprecht dat er heel veel oplichters staan te juichen, zeker op het gebied van cybercrime.”

Dat het programma moet verdwijnen, begrijpt hij niet. „Een aantal jaar geleden was er commotie over Bananasplit dat op de publieke omroep werd uitgezonden. ’Moeten ze zich niet veel meer op de publieke taak richten?’, was toen de vraag. Dat lijkt nu ineens irrelevant geworden. Ik snap er helemaal niks meer van.”

Hete adem

De NPO maakte dinsdag bekend het AVROTROS-programma vanaf januari 2022 niet meer uit te zenden. Het schrappen van de programma’s volgt ’in het licht van de brede programmavernieuwing’ voor een ’toekomstbestendige’ publieke omroep.

Hoewel Jongbloed begrijpt dat de NPO de ’hete adem van de vergrijzing’ voelt, is dit volgens hem niet de oplossing. Elke week kijken er rond de miljoen mensen van wie zo’n honderdduizend tot tweehonderdduizend in de jongere doelgroep vallen. „De meldingen van oplichting die bij ons binnenkomen, komen ook lang niet allemaal van oudere mensen. Zowel mijn moeder als mijn dochter van 21 krijgt met oplichting te maken.”

Commotie

Dat het programma de afgelopen twintig jaar een naam heeft opgebouwd binnen het veld en nu opeens stopt, stuit Jongbloed tegen de borst. „Bij de politie, bij fraudeopsporingsdiensten kennen ze ons. We hebben in al die jaren een enorme database aan kennis en contacten opgebouwd”, legt de presentator uit. „En je kunt dit platform heel goed uitbouwen. We hebben naast het tv-programma al een app en een website. Het merk is heel breed inzetbaar. Ik denk dat het moeilijk wordt om een programma zoals dit terug te krijgen.”

Jongbloed hoopt dat het nieuws dat Opgelicht?! verdwijnt tot commotie leidt bij kijkers, net als dat bij Andere Tijden gebeurde. „En vanuit de directie worden poging ondernomen om de NPO op andere gedachten te brengen”, zegt hij. „Er moet nog een definitief akkoord komen. Daar houd ik me aan vast.”