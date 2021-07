Voormalig Miss België Tanja Dexters en partner delen klappen uit in Marbella

Ⓒ ANP/HH

Naast een titel als Miss België en die van winnares van Expeditie Robinson lijkt het erop dat de Belgische Tanja Dexters (44) er nog eentje aan haar cv kan toevoegen: die van vechtersbaas. In een video die in België volop via sociale media gedeeld wordt is te zien hoe zij en haar vriend Michael Peeters slaags zijn geraakt met mensen in het Spaanse Marbella.