Tarantino-docu eerste biosfilm voor 18 jaar en ouder

De Kijkwijzer introduceerde begin dit jaar twee nieuwe classificaties: films kunnen tegenwoordig ook de adviezen 14 en 18 jaar krijgen. Volgens NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer, zijn deze nieuwe leeftijden nodig omdat het huidige media-aanbod meer dan voorheen een genuanceerde classificatie vereist voor heftige inhoud en beelden. Aan het doorvoeren van de nieuwe labels ging een lange testperiode vooraf.

Volgens NICAM hebben ouders en tieners behoefte aan meer verfijnde adviesleeftijden. Programma’s of films die nu geschikt worden bevonden vanaf 14 jaar zijn te heftig voor 12-jarigen, maar ook weer niet zodanig dat het pas geschikt is vanaf 16 jaar. Beelden met extreem geweld en harde porno worden nu geclassificeerd vanaf 18 jaar. Eerder was dat 16.

Opvallend

De 18-classificatie voor de Tarantino-documentaire is opvallend te noemen, omdat alle scenes uit films die in de documentaire worden vertoond, voor 16 jaar en ouder gekeurd zijn. In de film vertellen vaste Tarantino-acteurs als Samuel L. Jackson en Christoph Waltz over hun samenwerking met de maker van klassiekers als Pulp Fiction, Kill Bill en Inglourious Basterds.

De film is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien, maar bioscoopketen Pathé organiseert de komende weken al voorpremières van de documentaire.