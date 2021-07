Birgit Schuurman: ’Boeien dat ik 60 ben als mijn kind 16 is!’

„Ik ben jarig…44… zie je er niet aan af hè? Oh ja, toch wel. De lachrimpels verraden het. En ja, ik ben dan 60 als mijn kind 16 is, boeien!!!”, schrijft Birgit. „Zo, dat moest er even uit. Naast alle super lieve reacties een paar chronisch negatievelingen. Weet dat ik daar beter niet op kan reageren, maar kon het toch niet laten.”

Volgens Birgit doet haar leeftijd er niet toe. „Je bent zo oud als je je voelt. You don’t stop playing cause you grow old, you grow old because you stop playing. En aangezien ik nog jaren aan het legoën ben en verstoppertje aan het spelen denk ik dat het wel snor zit met moi.”

Het jongere zusje van Katja maakte twee weken geleden bekend zwanger te zijn van een jongetje. Het is het eerste kindje voor haar en haar vriend Sander van Haarlem. Birgit heeft al een zoon, Chico, uit haar huwelijk met regisseur Arne Toonen. Het koppel ging in 2019 uit elkaar.