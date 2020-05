Liefde van BZV-Milou voorbestemd?

Op het plaatje rijdt ze als peuter op een tractor. „Toen al een goeie look, toch?!”, schrijft ze erbij. Haar volgers vinden het dan ook haast geen toeval dat zij nu via Boer zoekt Vrouw bij Bastiaan op de boerderij is terechtgekomen. „Je was alvast aan het oefenen om bij Bastiaan op de tractor te gaan rijden...”, merken ze op. „Daar begon het.” Een ander weet het dan ook zeker: „Voorbestemd!”

Voorbestemd of niet, de liefde spatte er duidelijk van af toen Bastiaan en Milou na de uitzendingen van Boer zoekt Vrouw eindelijk konden onthullen hoe gek ze op elkaar waren. „Ik ben onwijs dol op je! Eindelijk mogen de gordijnen open”, schreef Bastiaan en Milou was blijk dat ze eindelijk van de dagen mocht schreeuwen hoe gek ze op hem was. De twee praatten zelfs al over een baby.