Theatermakers scharen zich achter oproep Peter Pannekoek

„Hear Hear!”, jubelt Sanne Wallis de Vries bijvoorbeeld bij de woorden van Peter. „Voor wie het nog niet wist: de theaters zijn open!”, vervolgt ze op Twitter. „Ze zijn momenteel de veiligste plekken van Nederland, zo zorgvuldig worden de richtlijnen nageleefd. Kijk wat er speelt bij jou in de buurt, en geniet van de ruimte in de zaal.”

Ook onder anderen Claudia de Breij, Dolf Jansen en Chantal Janzen delen de oproep, net als Sander Schimmelpenninck: „Gister naar try-out Martijn Koning geweest met 30 man in Bellevue, topavond, en intiemer en relaxter dan ’normaal’. Allemaal luisteren naar Peter dus.”

Peter stelde in Dit was het nieuws dat voorstellingen nu nog te weinig worden bezocht terwijl theaters het ondanks corona juist „geweldig goed” hebben georganiseerd. „Dit is mijn frustratie”, zei hij. „Ik merk gewoon dat er te weinig mensen gaan momenteel. Afgezien van de mensen die momenteel geen geld hebben of in een bepaalde risicogroep zitten, hebben mensen volgens mij niet door dat het er weer is. In elke stad, waar dan ook in Nederland zijn de theaters gewoon weer open.”