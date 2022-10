Waku Waku na meer dan twintig jaar terug op Nederlandse televisie

De nieuwe versie van de show, die wordt gepresenteerd door Sosha Duysker, bevat zowel vertrouwde als nieuwe elementen. Zo spelen weer BN'ers mee die meedoen voor een goed doel en keren ook de pluche aapjes terug.

Nieuw is bijvoorbeeld de ronde met boswachter Tim Hogenbosch. In elke aflevering vertelt de natuurexpert bijzondere weetjes over de dieren en de natuur in Nederland, waarop de BN’ers moeten raden of het waar is of niet.

De spelshow is vanaf maandag dagelijks te zien bij KRO-NCRV.