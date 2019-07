Advocaat bevestigt scheiding ex-koning Maleisië

Advocaat Koh Tien Hua maakte bekend dat Muhammad en Osaka inderdaad al sinds 22 juni uit elkaar zijn. Die dag sprak de 49-jarige Muhammad drie keer het woord ’talaq’ (scheiding) uit tegenover zijn vrouw. Volgens die traditionele - en omstreden - moslimpraktijk, die is voorbehouden aan mannen, is een echtscheiding vervolgens een feit. Osaka is nog diezelfde dag op de hoogte gebracht van de breuk, stelt de advocaat. Het 27-jarige voormalige Russische model zegt echter dat ze nooit gescheiden is. De scheidingspapieren die online circuleren ziet zij als „een provocatie.”

Over het waarom van de scheiding blijft Koh Tien Hua vaag, hoewel hij wel suggereert dat Muhammad mogelijk niet de vader is van het twee maanden oude kind van Osaka. „Er is nog geen objectief bewijs dat hij de biologische vader van het kind is”, liet de advocaat weten aan diverse Maleisische media. De Russische beviel eind mei van een zoontje. Moeder en kind verblijven al langere tijd in Rusland.

Diskrediet

De relatieperikelen van Muhammad houden de gemoederen in Maleisië al maanden bezig. Begin november nam Muhammad, die toen nog op de troon zat, twee maanden verlof op. Dat zou zijn vanwege gezondheidsredenen, maar enkele weken later doken foto’s en filmpjes op van een trouwplechtigheid tussen Muhammad en de 24 jaar jongere voormalige Miss Moskou.

Vervolgens verraste Muhammad begin dit jaar vriend en vijand door afstand van de troon te doen. Hij gaf geen enkele reden op voor die actie, maar boze tongen beweerden dat de andere sultans hem hadden aangespoord om op te stappen. Met zijn huwelijk zou hij de monarchie in diskrediet hebben gebracht.