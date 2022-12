Orgel Joke met spoed opgenomen in ziekenhuis

Ⓒ Fotografie Brenda van Leeuwen

Joke Meijer, beter bekend als Orgel Joke, is zaterdagavond met spoed opgenomen in een ziekenhuis. De 73-jarige Vlaardingse had een inwendige bloeding in haar bekken, hebben haar zoons Jeffrey en Richard bekendgemaakt via het populaire Instagram-kanaal van hun moeder. De muzikante maakt het naar omstandigheden goed.