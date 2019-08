Taylor Swift treedt op tijdens VMA

De 29-jarige Taylor bracht al meerdere singles van het nieuwe album uit en sleepte daarmee tien VMA-nominaties in de wacht. Dat zijn er evenveel als Ariana Grande. Beide zangeressen zijn onder meer genomineerd voor de hoofdprijs, video van het jaar.

De laatste keer dat Taylor optrad bij de VMA's was in 2015. Toen won ze met Bad Blood de prijs voor beste video. Ook in 2009 stond de zangeres in de schijnwerpers, al was dat niet alleen aan Taylor zelf te danken: tijdens het in ontvangst nemen van een prijs werd ze onderbroken door Kanye West. Hij was van mening dat niet Taylor, maar Beyoncé de prijs verdiende.