Kim Kardashian verdiende miljoenen in minuten met ondergoedlijn

De broekjes, hemdjes en topjes gingen ook daarna nog als zoete broodjes over de toonbank en vrijwel alles was in een mum van tijd uitverkocht. Doordat fans al voor de lancering stonden te popelen om de items, die ieder niet goedkoper zijn dan honderd dollar, aan te schaffen lag de website tijdelijk plat en werd de collectie een uur later dan gepland online gezet.

Kim kondigde haar ondergoedlijn eerder dit jaar aan, maar had deze in eerste instantie Kimono genoemd. Na kritiek op deze naam, die respectloos zou zijn tegenover de traditionele Japanse mantel, paste ze die aan.

