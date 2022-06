Matthew McConaughey: ’Deze wet zal onschuldige levens redden’

„Hoewel deze wet nog verre van perfect is, is het wel een mooi voorbeeld van hoe Amerika zich kan opstellen: een compromis maken terwijl je verschillende standpunten hebt. Deze wet zal onschuldige levens redden door wapens uit de handen van onverantwoordelijke mensen te houden, die een loopje met het recht proberen te nemen. Onze regering heeft een stap in de juiste richting gezet. Nu is het tijd om hen en onszelf eraan te herinneren wat het beste is voor ons land en wat dat zou moeten zijn”, aldus McConaughey.

Op 24 mei werden negentien leerlingen en twee onderwijzers doodgeschoten door een 18-jarige schutter, die daarna zelf om het leven kwam doordat de politie hem neerschoot. McConaughey, zelf afkomstig uit Uvalde, woonde meerdere bijeenkomsten in Washington bij om het over wapenwetten te hebben.

Witte Huis

De 52-jarige acteur toog een paar dagen na de beschietingen in mei al naar het Witte Huis in Washington om daar een pleidooi te houden voor aanpassingen binnen de huidige wapenwetten. De Texaan gaf in zijn toespraak aan dat hij zelf wapeneigenaar is, maar riep op tot strengere wapenwetgeving in de VS. „Verantwoordelijke wapenhouders zijn het zat dat het tweede amendement wordt misbruikt en gekaapt door gestoorde individuen”, zei hij over het in de grondwet vastgelegde recht van Amerikanen om een wapen te hebben.

McConaughey pleitte voor onder meer het verhogen van de minimumleeftijd voor zware wapens, strenger antecedentenonderzoek voor de aankoop van een wapen en landelijke zogeheten ’red flag laws’, die het autoriteiten en burgers mogelijk maken naar de rechter te stappen om een tijdelijk wapenverbod aan te vragen voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of anderen.