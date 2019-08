Saoirse Kennedy getraumatiseerd door ontvoeringspoging en seksueel misbruik

In 2007 was Saoirse op weg naar huis na een tenniswedstrijd toen twee mannen in een auto vlakbij haar huis haar aanspraken. „Toen ze voorbij liep, vroeg de chauffeur of ze een lift wilde. Het meisje weigerde, voelde zich niet veilig en rende naar huis”, zo liet een woordvoerder van de politie destijds weten. Er werd een onderzoek ingesteld, maar de daders werden nooit gevonden.

Drie jaar geleden gebeurde er opnieuw iets dramatisch in het leven van Saoirse. Ze werd het slachtoffer van seksueel misbruik. In een artikel voor de schoolkrant liet ze weten: „Mijn gevoel van welzijn was al aangetast en ik verloor het volledig nadat iemand die ik kende en waar ik van hield serieuze seksuele grenzen overschreed.” Na deze gebeurtenis probeerde ze zichzelf van het leven te beroven, maar dat mislukte.

Afgelopen donderdag werd het levenloze lichaam van de kleindochter van Robert F. Kennedy gevonden in het huis van haar oma Ethel.