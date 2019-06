’O.J. Simpson op Twitter’

In de video zegt O.J.: „Hey, Twitterwereld. Dit is de enige echte. Snel verschijn ik op Twitter en ik zal al mijn gedachten en meningen delen over van alles. Er zijn een boel neppe accounts, maar dit is de enige echte.”

Het is deze week 25 jaar geleden dat O.J.’s ex-vrouw en haar vriend Goldman vermoord werden. Voor de dubbele moord is hij na een lange publieke strafzaak vrijgesproken, maar belandde in 2007 alsnog in de gevangenis voor andere misdaden. Op 1 oktober 2017 werd hij vervroegd voorwaardelijk vrijgelaten.