Nieuwe onthullingen over oplichterspraktijken Jeffrey Epstein

Epstein (r.) wist de steenrijke Les Wexner comleet voor zich te winnen Ⓒ Getty Images

Toen Jeffrey Epstein op 66-jarige leeftijd in zijn cel overleed, liet hij een fortuin van zo’n 600 miljoen dollar na. Hoe had de misbruikmiljardair zo rijk kunnen worden als hij maar één klant had voor zijn investeringsbedrijf? Deze ene klant was echter wel de steenrijke Les Wexner, destijds het hoofd van L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret. Voormalig medewerkers en vrienden onthullen nu met welke oplichterspraktijken Epstein de zakenman om zijn vinger wond, waardoor hij uiteindelijk zo rijk en onaantastbaar kon worden.