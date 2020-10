Sanne Wallis de Vries sneert naar succes Famke Louise

Op Twitter schrijft ze dan ook met bijtend sarcasme een variant op het nieuws dat Famke Louise afgelopen dagen over die samenwerking naar buiten bracht: „Ik heb dagelijks contact gehouden met Van den Ende; Joop heeft beloofd zich beter te laten informeren. Binnenkort komen we met ‘n gezamenlijke campagne: we gaan vragen beantwoorden van beleidsmakers over de desastreuze gevolgen van hun beleid voor de theaters.” Met de hashtag Ifonly maakt ze duidelijk dat het hier vooral om wishful thinking gaat.

Niet iedereen heeft dat door; een paar fans feliciteren haar ermee en wensen haar succes. Ook Theater Roden reageert serieus: „Top dat jullie actief contact houden! Geef hem maar wat van jouw info. De vele zzp-ers, makers en kleine zalen hebben er baat bij.” Anderen gaan mee in haar spot. „Heel fijn en succes jullie. Ook een YouTube kanaal starten? ’De theaterlessen is coronatijd’.”

Sanne Wallis de Vries zat onlangs aan tafel met Joop van den Ende bij Op1. In die uitzending stelde Van den Ende dat wat hem betreft alle theaters gesloten hadden mogen worden. Daarop volgde een betoog van Wallis de Vries over de nieuwe maatregelen. Zo vindt ze het maximale aantal van 30 bezoekers „denigrerend” en stelt de actrice dat je niet meer kan doen dan je best.

Vlak voor de nieuwe aangekondigde maatregelen hield Peter Pannekoek in Dit was het nieuws een hartstochtelijk pleidooi waarin hij mensen opriep het theater weer te bezoeken ’nu het nog kan’.

Famke Louise zat vorige week dinsdagavond bij Jinek om haar deelname aan de hashtag Ikdoenietmeermee tegen de coronamaatregelen te verklaren. Haar optreden kreeg veel kritiek, maar leidde wel tot een gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers deze week en een mogelijke samenwerking tussen de twee om jongeren beter te informeren over de genomen maatregelen tegen corona.