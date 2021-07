Opnames prequel Game of Thrones stilgelegd

Het zou gaan om iemand van het productieteam die positief is getest, meldt Deadline. Deze persoon moet in quarantaine, net als degene met wie hij of zij nauw contact heeft gehad. De opnames worden waarschijnlijk woensdag weer hervat.

Eerder werd bekend dat ook twee andere producties zijn stilgelegd vanwege een corona-uitbraak op de set. Zowel de opnames van het tweede seizoen van de Netflix-hit Bridgerton als die van de Netflix-film Matilda zijn tijdelijk stopgezet.

House of the Dragon is net als Game of Thrones gebaseerd op de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R. R. Martin. De reeks gaat over de familie Targaryen en speelt zich 300 jaar voor het verhaal van Game of Thrones af. Onder anderen Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith en Emma D’Arcy hebben een rol. De serie verschijnt volgend jaar.