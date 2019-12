Jeroen Pauw houdt hoofd koel bij afscheid talkshow

Pauw, die het droog hield, bedankte zijn kijkers. „Ik vond het zeer eervol om het al die jaren met veel plezier te hebben mogen doen.”

De presentator werd aan het einde van de uitzending als verrassing uitgezwaaid met door de gasten gekozen favoriete fragmenten. Iets waar hij zichtbaar een beetje ongemakkelijk van werd.

Duo’s

De late avond op NPO 1 wordt vanaf 6 januari gevuld door vijf presentatieduo’s. Wel blijft Pauw als producent bij de nieuwe talkshow Op1 betrokken. Op termijn zal de presentator zelf ook deel uitmaken van een duo. In de uitzending grapte Britt Dekker dat ze het vijfde duo met Youp van ’t Hek zou vormen.

Pauw gaat volgend jaar ook andere tv-programma’s maken voor de NPO. Hij neemt zijn talkshowtafel mee het land in voor verdiepende gesprekken in gevangenissen, ziekenhuizen of verpleeghuizen.

