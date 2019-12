Daniel Radcliffe, Emma watson en Rupert Grint in Harry Potter Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is de droom van iedere Harry Potter-fan: een bezoek brengen aan het geboortehuis van de tovenaar. Toch is het juist dát huis dat de huidige eigenaren met geen mogelijkheid verkocht krijgen. Zij voelen zich juist vervloekt in plaats van gezegend met deze woning.