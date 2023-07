Freek Vonk maakt geslacht larve bekend in ’horzel gender reveal’

„OMG GRÓÓT NIEUWS!!”, schrijft Vonk bij de video. „Het was een veelgestelde vraag! Is mijn lieve, kleine wondertje nou een jongetje of een meisje? Hier is ’s werelds eerste horzel gender reveal!”

In de video zijn beelden te zien van de larve vanaf het moment dat deze in het been van Vonk leefde. „Lieve mensen, mijn lieve kleine wondertje is geboren als een meisje”, zegt Vonk in de video. „En hoe weten we dat? Check haar achterlijfje. Het achterlijf van jongetjes is vooral rond en stomp. Maar het achterlijf van meisjes is veel puntiger.”

Nieuwe naam

De tv-bioloog noemt het „gaaf” en belooft binnenkort het hele verhaal te delen. Vonk vraagt lezers tot slot in het bijgevoegde bericht of er „ook een nieuwe naam” moet komen voor Kwak.

Het diertje is volgens Vonk een „Dermatobia hominis (’human botfly’)”, zo deelde hij eerder, die in de tropen van Midden- en Zuid-Amerika zelden wordt waargenomen. Hoe lang Kwak nog in leven blijft, is de vraag. Dergelijke vliegen leven niet langer dan een paar dagen.

Oorspronkelijk zaten er drie larven in het been van de bioloog. De andere twee, Kwik en Kwek, overleden voordat ze volgroeid waren.