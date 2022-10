Kunstenaar Damien Hirst steekt eigen werk in de fik

Premium Cultuur

’Gouden’ oeuvre Klimt heeft Nederlands tintje

Gustav Klimt is wereldberoemd om zijn decoratieve, sensuele en soms zelfs letterlijk schitterende schilderijen met bladgoud, zoals zijn Judith of De Kus. Minder bekend is dat vier Nederlandse kunstenaars hem sterk beïnvloed hebben in zijn artistieke ontwikkeling. Zonder Lourens Alma Tadema, Vincent ...