Presentatrice Lara Rense baalt van komst Dionne Stax

Zowel Radio EenVandaag als Nieuws en Co leveren zo goed als zeker een uur in. Rense, presentatrice van Nieuws en Co, baalt hier behoorlijk van. „Deze zag ik even niet aankomen. Wij balen er heel erg van dat we een uur dreigen kwijt te raken. Persoonlijk snap ik de gedachtegang niet.”

Deze zomer neemt de raad van bestuur een definitief besluit over de nieuwe programmering, die dan in 2020 moet ingaan. „Het is Hilversumse logica, die valt soms niet te begrijpen. We gaan nu bijkomen, brainstormen en moedig voorwaarts”, zo vertelt ze aan NRC.

Woensdag werd bekend dat Stax na twaalf jaar de NOS gaat verlaten. Samen met Toine van Peperstraten gaat ze vanaf 1 januari voor de AVROTROS een nieuw dagelijks radioprogramma maken tussen twee en vier uur ’s middags.

