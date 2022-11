Brons voor Britt Dekker op EK

„Met veel kleine fouten in de proef van de spanning, dus Frankrijk en Groot-Brittannië bleven ons voor op achthonderdste punt”, schrijft Dekker op Instagram bij een video waarin ze met haar paard in actie komt. „Echt ongelofelijk trots op onze eerste podiumplek!” Wat Dekker betreft is het daarmee nog niet klaar. „Zaterdag de Freestyle en dan doen we er een schepje bovenop!”

De Iberische dressuur Masters (MCI) is in 2000 ontstaan in Zuid-Frankrijk, valt op de website van MCI-NL te lezen. Jaarlijks strijden negen landen om de Europese titel Master van het Iberische paard.