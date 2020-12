WINNEN: Martien Meiland signeert wijn speciaal voor Privé

De lancering werd vrijdag feestelijk gevierd met een borrel met fans. Martien: „We zijn supertrots. Het etiket van het Chateau is vervangen door een afbeelding van onze Nederlandse boerderij in goud, dus dat geeft een hele chique uitstraling.”

De kerst vieren ze waarschijnlijk met zijn tweetjes, en eventueel met Maxime en Leroy. Martien: „Verder gaan we de deur niet uit, ook niet naar familie. Ik denk dat wij gaan proosten op het succes het afgelopen jaar. We hebben het in elk geval gezellig gemaakt thuis. Ik heb zelf twee bomen met lichtjes buiten in het weiland staan, waar ik vanuit de living tegenaan kijk. Daar heb ik een boom met gouden, rode en groene ballen staan.”

Erica: „Ik heb één grote boom, een echte Norman, met maar één bal, waar het hoofd van Bommel op is geschilderd. Less is more.”

