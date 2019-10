’Rami Malek ergste BOND-schurk ooit!’

Tot die tijd lekt er maar mondjesmaat informatie uit over No Time To Die, die tijdens het productieproces door pech, ruzies en tegenslagen werd achtervolgd. De opnamen vonden plaats op Jamaica, in Noorwegen, Engeland en Italië.

Producent BARBARA BROCCOLI (59) heeft als een kloek over het script gewaakt, waarvan dan ook niets is uitgelekt. Wel is duidelijk dat 007 zijn handen vol krijgt aan de schurk in deze film die, zo bevestigde zij nu wel, gespeeld wordt door RAMI MALEK. Eerst was alleen bekend dat de FREDDIE MERCURY-vertolker aan de film zou meedoen en het lag voor de hand dat hij Bonds tegenstander zou zijn, maar pas nu is dat bevestigd.

Overigens is Rami tijdens de opnamen helemaal nergens gespot. Zijn komst naar de sets werd steeds goed geheim gehouden en afgeschermd van alle nieuwsgierige blikken.

,,Hij is werkelijk een absolute superschurk’’, zegt Broccoli. ,,Eentje waar Bond niet vanaf komt.’’

Ook vertelt ze dat de figuur ’Safin’ heet. Malek zelf beschrijft hem als een ’atypische terrorist, die in het bezit is van een dodelijke, nieuwe technologie’.

Wordt dit de laatste keer Daniel Craig als 007? Ⓒ Hollandse Hoogte

Na het bekend worden van de titel, die weinig goeds belooft, werd hier en daar zelfs gefluisterd dat deze schurk Bond fataal zou worden, vooral omdat uiteindelijk ook al bekend is dat DANIEL CRAIG voor het laatst als de geheim agent te zien zal zijn. Insiders hechten hier weinig geloof aan, omdat 007 het aureool van onoverwinnelijk dient te hebben.

Actrice LASHANA LYNCH, bekend uit Captain Marvel, zou de rol in de volgende editie van Craig moeten overnemen. Naar verwachting wordt zij al in No Time To Die geïntroduceerd.